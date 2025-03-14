Şanlıurfaspor, Esenler Erokspor'a 2-0 Yenildi: Fuat Kınalı'dan Açıklama

Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-0 yenilerek ligdeki ağır durumunu pekiştirdi. Yardımcı antrenör Fuat Kınalı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kötü Sonuç, Zor Durum

Kınalı, ligde gerçekten zor bir duruma düştüklerini ifade ederek, "Ama bu ekiple, bu takımla inşallah tekrar toparlanıp ayağa kalkmak için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Buna inancımız tam" dedi. Yapılan mücadelelerde oyuncuların ellerinden geleni yaptığını belirten Kınalı, özellikle ilk yarının uzatmalarında yedikleri golün, oyundaki üstünlüklerini zorladığını vurguladı.

Esenler Erokspor'un Başarısı

Esenler Erokspor Teknik Sorumlusu Güray Gündoğdu, oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik ederek, kötü bir deplasmanda 3 puan almanın önemine dikkat çekti. Gündoğdu, "Bizim için çok önemli bir maçtı, 3 puan almamız gerekiyordu. Alt sıralardan kurtulup, biraz nefes almamız gerekiyordu" dedi.

Galibiyetin ardından oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Gündoğdu, "Sonuçta rakibimizle oynadık. Onlarla puan farkını 7'ye çıkardık. Bu başarı, bizim için oldukça değerliydi" şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Gündoğdu, hedeflerinin Esenler Erokspor'u en üst noktaya taşımak olduğunu ve ligdeki mücadelelerinin süreceğini sözlerine ekledi. "Bu süreçten sonra hedeflerimiz var. Bizim bu yolu bir an önce katetmemiz gerekiyor" dedi.