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Selim Kalaycı Ameliyat Oldu

Galatasaraylı Selim Kalaycı sol elinden ameliyat geçirdi. Kazadan sonra iyileşme süreci başladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 21:56
Selim Kalaycı Ameliyat Oldu

Galatasaraylı Voleybolcu Selim Kalaycı Ameliyat Geçirdi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın değerli oyuncularından Selim Kalaycı, sol elinden bir operasyon geçirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Selim Kalaycı, evinde yaşadığı bir kaza sonucu sol elinin üst kısmında bir kırık meydana geldiği için ameliyata alındı.

Ameliyat Süreci

Ameliyatı, kulüp tarafından belirlenen sponsor hastanede başarıyla gerçekleştirildi. Galatasaray yönetimi, Selim Kalaycı'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Evinde yaşadığı talihsiz kazadan dolayı Selim Kalaycı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlık dolu bir iyileşme sürecinin ardından forma giymesini temenni ediyoruz," ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Selim Kalaycı'nın en kısa zamanda sahalara dönmesini umut ediyor.

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