Semih Saygıner: 'İki Türk Bilardocu Finalde Harika Bir Başarı'

Semih Saygıner, PBA Dünya Şampiyonası'ndaki Türk finali için, 'Kim kazanırsa kazansın Türkiye şampiyon olacak.' dedi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:05
Semih Saygıner: 'İki Türk Bilardocu Finalde Harika Bir Başarı'

Semih Saygıner, Türk Bilardocuların Başarısını Kutladı

Semih Saygıner, zirvede tamamladığı Profesyonel Bilardo Ligi (PBA) Dünya Şampiyonası'nda iki Türk bilardocunun final oynamasının önemine vurgu yaptı. Saygıner, 'Bir sporsever olarak 'Kim kazanırsa kazansın Türkiye şampiyon olacak.' diye düşünüyorsunuz. Bu çok konforlu bir şey. Bu ilk defa oluyor.' dedi.

Kaza Sonrası Hızlı Geri Dönüş

PBA Dünya Şampiyonası'na gitmeden önce küçük bir kaza geçirdiğini belirten Saygıner, 'Zihinsel olarak bu turnuvaya hazırdım. Bu turnuvayı kazanmak istiyordum.' diyerek azmiyle dikkat çekti. Yaşadığı bocalamanın ardından zihinsel güçlülüğün kendisini zafere taşıdığını ifade etti.

Final Maçına Dair Düşünceleri

Semih Saygıner, finalde karşılaştığı Lütfi Çenet’i tebrik ederek, 'İnanılmaz performans gösterdi ve önemli kişileri yendi.' ifadesini kullandı. Kendi tecrübesinin finalde belirleyici olduğunu düşündüğünü ekleyen Saygıner, şampiyonluğundan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türk Bilardosu Geleceği

İki Türk bilardocunun finale yükselmesinin genç nesillere ilham vereceğini ifade eden Saygıner, 'Türkiye, bilardoda dünyanın en iyi 2-3 ülkesinden biri. Bunun için iyi arkadaşlık kurmak gerek.' dedi. Gelecek nesillerin büyük başarılara imza atabileceğini belirtti.

Çalışma ve Bilgi Paylaşımının Önemi

Genç sporcularla iyi ilişkiler kuran Saygıner, bilgi paylaşımının önemine dikkat çekti. 'Konu bilgi olunca bariyerler yıkılıyor. Bilgi kimdeyse ona saygı duyulur.' diyerek, genç bilardocularla olan ilişkisini anlattı.

Gelecekteki Planları

Semih Saygıner, bilardodan bir süre uzak kalsa bile bu sporu sevdiğini ifade ederek, 'Vazgeçmek, başarısız insan profiline uyan bir şey.' dedi. Uzun süre profesyonel düzeyde devam edemeyebilir ama amatör olarak bilardoya katkı sunmayı sürdüreceğini belirtti.

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