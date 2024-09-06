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Şenol Güneş'ten Coşkulu Futbol Vurgusu

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, taraftarların coşkulu oyun isteğine karşılık verilmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 20:09
Şenol Güneş'ten Coşkulu Futbol Vurgusu

Coşkulu Oyun Hedefi

Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, takımın oynadığı futbolun daha coşkulu olması gerektiğini vurgulayarak, "Taraftarlar coşkulu oyun istiyor, biz de buna odaklanmalıyız." dedi.

Antrenman Hazırlıkları

Güneş, Trendyol Süper Lig'deki Beşiktaş maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdüklerini ve günde çift antrenman yaparak takım uyumunu artırmaya çalıştıklarını ekledi.

Takım İçi İletişim

Güneş, futbolcularla iletişim kurarak onların düşüncelerini dinlediğini ve olumsuz durumların tartışılmasının önemine dikkat çekti. "Takımda bir mental yorgunluk var, bunu içimizde çözmeliyiz," diye ekledi.

Bütünlük ve Destek

Taraftarın takıma sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Güneş, "Trabzonspor'un başarısı için elbirliğiyle çalışmamız şart," dedi. Oyuncular arasındaki olumsuz tepkilerin giderilmesi için daha fazla destek beklediklerini ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Güneş, takımın tecrübeli oyuncularla Avrupa’da varlık göstermesi gerektiğini belirtirken, "Geçmişte bu felsefeyle yola çıktık. Bunu tekrar başarmak istiyoruz," ifadelerini kullandı. Oyuncu alım sürecine dair açıklamalarda bulunan Güneş, mevcut kadro ile en iyi performansı sergileyeceklerini belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş maçı hazırlıklarını...

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavililerin antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş maçı hazırlıklarını...

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavililerin antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş maçı hazırlıklarını...

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavililerin antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş maçı hazırlıklarını...

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavililerin antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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