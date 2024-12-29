Serdal Adalı: 'Beşiktaş'ı Yeniden Ayağa Kaldırmak İçin Adayım'

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı'dan Çarpıcı Açıklamalar

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camiaya yönelik güçlü mesajlar verdi. Adalı, "Beşiktaş için ne zaman faydalı olabileceğim, hep gelip gövdemi taşın altına koydum. Bugün de kulübümüzün en zor zamanında bu yüce makama adayım" dedi.

Ödeme Güçlüğü ve Borç Durumu

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda söz alan Adalı, Beşiktaş Kulübü'nün son bir yılda 100 milyon avro borçlandığını ve diğer başkan adayı Hüseyin Yücel'in de sorumluluk taşıdığını ifade etti. Adalı, "Geldiğimiz noktada Beşiktaş'ımız tarihinde görülmemiş şekilde borçlandırılmıştır. Önümüzdeki 3 sene boyunca kulübümüzün gelirleri hoyratça israf edilmiştir" dedi.

Yönetim ve Sorumluluklar

Serdal Adalı, mevcut yönetimin Beşiktaş'a verilen zararın karşısında durmaktan kaçındığını savunarak, "Beşiktaş için görevden ayrılmak zorunda kalanlar, bu yüce makama aday olmaktan çekinmemelidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Beşiktaş adını kayyum ile birlikte ananların bu camiada yeri yoktur" şeklinde görüş belirtti.

Gelecek Planları

Adalı, kendi yönetimlerinde böyle bir durumun yaşanmayacağının altını çizerek, "Biz burada oldukça Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak. İtibarımızı yeniden kazanacağız" dedi. Futbol takımıyla ilgili planlarının hazır olduğunu vurgulayan Adalı, "Takımımızın eksik ve ihtiyaçlarını biliyoruz, gerekli takviyeleri sponsor desteğiyle yapacağız" diye ekledi.

Adaylık Vurgusu

"Beşiktaş'ı ayağa kaldırmak ve yapılan haksızlıkların karşısında durmak için aday oldum" diyen Adalı, camiayı yeniden bir araya getirmek için gereken adımları atacaklarını ifade etti. Son olarak, "Beşiktaş'ımız Türkiye'nin en köklü ve en büyük spor kulübüdür" diyerek, birlik çağrısında bulundu.