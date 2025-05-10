Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de 3 Madalya Kazandı

Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'de Gerçekleşti

Tüm Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun düzenlediği bu önemli organizasyon, 1 hafta boyunca Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde devam etti.

Şevval İlayda Tarhan'ın Başarısı

Türk spor tarihine adını yazdıran Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndan 5 madalya kazanmasının ardından bu kez Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya ile gündeme geldi.

Madalya Kazandığı Kategoriler

Tarhan, kadınlar 25 metre spor tabanca ve 50 metre serbest tabanca kategorilerinde altın madalya kazanırken, 25 metre standart tabanca sınıfında ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Bireysel Müsabakalarda Birincilikler

Türkiye Şampiyonası'nda büyükler bireysel müsabakalarda birinci olan sporcular ise şu şekilde sıralandı:

25 metre spor tabanca kadınlar: Şevval İlayda Tarhan

Şevval İlayda Tarhan 25 metre standart tabanca erkekler: Mustafa İnan

Mustafa İnan 25 metre standart tabanca kadınlar: Şimal Yılmaz

Şimal Yılmaz 25 metre merkez ateşlemeli tabanca kadınlar: Figen Sertuna

Figen Sertuna 25 metre merkez ateşlemeli tabanca erkekler: Aydın Güçlü

Aydın Güçlü 50 metre tüfek 3 pozisyon kadınlar: Elif Duygu Eren Kotoş

Elif Duygu Eren Kotoş 50 metre tüfek 3 pozisyon erkekler: Mert Nalbant

Mert Nalbant 25 metre rapid tabanca erkekler: Aydın Güçlü

Aydın Güçlü 50 metre tüfek yat büyük erkekler: Emrah Ceylan

Emrah Ceylan 50 metre tüfek yat büyük kadınlar: Zeynep Yıldız

Zeynep Yıldız 50 metre serbest tabanca erkekler: İsmail Keleş

İsmail Keleş 50 metre serbest tabanca kadınlar: Şevval İlayda Tarhan

Tüm Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de düzenlendi. Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, 2 altın ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

Tüm Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de düzenlendi. Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, 2 altın ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.