Danimarkalı Eski Futbolcu Simon Kjaer, Midtjylland Yönetim Kuruluna Katıldı

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş olan Danimarkalı eski milli futbolcu Simon Kjaer, Midtjylland futbol kulübünün yönetim kuruluna katıldı. Danimarka kulübünden yapılan resmi açıklamada, Kjaer'in yönetim kuruluna dahil edilmesinin, kulübün uluslararası bir futbol şirketi olarak konumunu güçlendirmek amacıyla süren gelişiminin bir parçası olduğu belirtildi.

Yönetim Kuruluna Katılmaktan Mutlu

Midtjylland İcra Kurulu Başkanı Claus Steinlein, Kjaer’in yönetim kuruluna katılmasının kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Steinlein, "Kjaer, uluslararası futbol hakkında rakipsiz bir bilgiye sahip. Üst düzey kulüplerin organizasyon yapılandırmaları, güçlü yetenek stratejileri ve kazanma kültürü konusundaki deneyimleri, Midtjylland'ın gelişimi için kritik öneme sahip olacaktır," dedi.

Kjaer’in Geri Dönüşü

Simon Kjaer, Midtjylland'ın oyuncu ve insan olarak büyümesine önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayarak, "Şimdi de ben Midtjylland'ın büyümesine yardımcı olmak istiyorum. Eve dönmek ve her şeyin başladığı kulübe bir şeyler vermek benim için bir hediye. Futboldaki deneyimim, bilgim ve iletişim ağım sayesinde Midtjylland'ın gelişimini sürdürmesine katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum," şeklinde görüş belirtti.

Kariyer Geçmişi

Simon Kjaer, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymiştir. Danimarka Milli Takımı'nda 132 maça çıkan Kjaer, alt yapısından yetiştiği Midtjylland'ın yanı sıra Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, Sevilla, Atalanta ve Milan kulüplerinde de görev yapmıştır.