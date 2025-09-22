Singo: Abdülkerim ile iyi bir ikili olduk - Galatasaray 3-1 Konyaspor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 6. haftada Konyaspor'u 3-1 yenerken Wilfried Singo Abdülkerim Bardakcı ile uyumunu, transfer baskısı hissetmediğini ve takıma adaptasyonunu anlattı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:00
Singo: Abdülkerim ile iyi bir ikili olduk - Galatasaray 3-1 Konyaspor

Singo: Abdülkerim ile iyi bir ikili olduk - Galatasaray 3-1 Konyaspor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı ile yakaladıkları uyuma vurgu yaptı. Singo, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maç ve takım değerlendirmesi

"Bugün sahaya çıkıp, kendimizi göstermek istiyorduk. İyi bir sonuç elde etmemiz gerekiyordu. Bunu da başardık. Bugün Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir ikili olduk. Takım olarak da iyi oynadığımızı düşünüyorum."

Singo, hafta içinde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldukları UEFA Şampiyonlar Ligi maçının kendileri için zor geçtiğini belirtti ve bu karşılaşmadan sonra sahada cevap vermeleri gerektiğini vurguladı.

Mevki, adaptasyon ve transfer değerlendirmesi

"Benim için mevki fark etmiyor. Hoca ne derse ben ona göre oynarım. Ben, sadece takıma yardım etmek için buradayım." 24 yaşındaki oyuncu hem sağ bekte hem de stoperde oynayabildiğini hatırlattı.

Singo, takıma adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini söyleyerek, "Takım arkadaşlarım, bana çok iyi yaklaşıyor. Uzun zamandır buradaymışım gibi bir hava var. Umarım bunun sonucunda Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı.

Transfer için ödenen yüksek bonservisin kendisinde baskı yaratmadığını belirten Singo, "Benim için önemli olan sahada performans göstermek. Hem takımın hem de benim performansım önemli. Transfer dediğimiz şey sadece rakamlardan oluşuyor. Ben, çok daha iyi olacağım."

Fiziksel gelişimiyle ilgili olarak da Singo, "Çalışmak lazım. Fiziği geliştirmek için çalışmak gerekiyor. Saha içerisinde fiziği iyi olan hücum oyuncuları oluyor. Siz iyi çalıştıktan sonra da gerisi geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Recep Uçar: Galatasaray Deplasmanında Bireysel Hatalar Mağlubiyete Yol Açtı (3-1)
2
Marsilya, Velodrome'da PSG'yi 1-0 Mağlup Etti
3
Singo: Abdülkerim ile iyi bir ikili olduk - Galatasaray 3-1 Konyaspor
4
Jasikevicius: EuroBasket 2025'in En İyisi Türkiye
5
Iğdır FK, Atakaş Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
6
Galatasaray 6'da 6 yaptı: TÜMOSAN Konyaspor 3-1 mağlup
7
Gaziantep FK, Samsunspor Hazırlıklarına Başladı — 27 Eylül'e Odaklandı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta