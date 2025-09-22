Singo: Abdülkerim ile iyi bir ikili olduk - Galatasaray 3-1 Konyaspor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı ile yakaladıkları uyuma vurgu yaptı. Singo, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maç ve takım değerlendirmesi

"Bugün sahaya çıkıp, kendimizi göstermek istiyorduk. İyi bir sonuç elde etmemiz gerekiyordu. Bunu da başardık. Bugün Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir ikili olduk. Takım olarak da iyi oynadığımızı düşünüyorum."

Singo, hafta içinde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldukları UEFA Şampiyonlar Ligi maçının kendileri için zor geçtiğini belirtti ve bu karşılaşmadan sonra sahada cevap vermeleri gerektiğini vurguladı.

Mevki, adaptasyon ve transfer değerlendirmesi

"Benim için mevki fark etmiyor. Hoca ne derse ben ona göre oynarım. Ben, sadece takıma yardım etmek için buradayım." 24 yaşındaki oyuncu hem sağ bekte hem de stoperde oynayabildiğini hatırlattı.

Singo, takıma adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini söyleyerek, "Takım arkadaşlarım, bana çok iyi yaklaşıyor. Uzun zamandır buradaymışım gibi bir hava var. Umarım bunun sonucunda Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı.

Transfer için ödenen yüksek bonservisin kendisinde baskı yaratmadığını belirten Singo, "Benim için önemli olan sahada performans göstermek. Hem takımın hem de benim performansım önemli. Transfer dediğimiz şey sadece rakamlardan oluşuyor. Ben, çok daha iyi olacağım."

Fiziksel gelişimiyle ilgili olarak da Singo, "Çalışmak lazım. Fiziği geliştirmek için çalışmak gerekiyor. Saha içerisinde fiziği iyi olan hücum oyuncuları oluyor. Siz iyi çalıştıktan sonra da gerisi geliyor." değerlendirmesinde bulundu.