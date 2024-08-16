Sipay Bodrum FK İkinci Süper Lig Maçında Galibiyet Arıyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'deki ikinci haftasında zorlu rakibi İkas Eyüpspor ile karşılaşacak. İlk maçında Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen yeşil-beyazlı ekip, 19 Ağustos Pazartesi günü bu maçta galibiyet elde ederek puan tablosunda sıçrama yapmayı hedefliyor.

Başarılı Bir Oyun Planı

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, rakiplerinin güçlü olduğunu belirterek, "İkas Eyüpspor ile birbirimizi iyi tanıyoruz. Kendi oyun düzenimize güveniyoruz ve bunu sahaya en iyi şekilde yansıtmayı amaçlıyoruz. Zorlu maça en iyi şekilde hazırlanıp, iyi bir sonuç almak istiyoruz." dedi.

Yeni Transfer Puscas ve Takımın Hedefleri

Rumen golcü George Puscas ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Taşdemir, "Puscas'ın takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kulübünden dolayı transfer süreci biraz uzadı, ama kalitesi tartışılmaz. Uyum sağlaması önemli," diye konuştu.

Puscas, Bodrum'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hava değişimine ihtiyacım vardı. Bodrum'un başarısına katkıda bulunmayı umuyorum. Burada takımın ne kadar istekli olduğunu gördüm," ifadelerini kullandı.

Tecrübeli Oyuncu Kenan Özer'in Mesajı

Takımın deneyimli futbolcusu Kenan Özer ise Süper Lig'de oynamaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Geleceğe dair oldukça umutluyum. Takım arkadaşlarıma güveniyorum ve aile havasını devam ettireceğimize inanıyorum. Galibiyetlerin geleceğine de eminim," şeklinde görüş bildirdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk maçında evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK, ligin 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk maçında evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK, ligin 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk maçında evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK, ligin 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk maçında evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK, ligin 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk maçında evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK, ligin 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk maçında evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK, ligin 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk maçında evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK, ligin 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk maçında evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK, ligin 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk maçında evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK, ligin 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk maçında evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK, ligin 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.