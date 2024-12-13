Sipay Bodrum FK, Sivasspor'u 2-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK'nın Zafere Uzanan Yolu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın 49. dakikasında, Bodrum FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta, Dimitrov topu ceza sahasında Seferi'ye aktardı. Seferi'nin vuruşu ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Bodrum FK öne geçti.

Oyunun 70. dakikasında, Dimitrov'un ceza sahasında yaptığı sert vuruşta, Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural topu üst direkten geri çevirdi. Bu sırada, Gökdeniz Bayrakdar'ın topu tamamlamak isterken, savunma oyuncusu Radakovic ile girdiği mücadelede yere düşmesi sonucu VAR incelemesi sonrası hakem Cihan Aydın Radakovic'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti ve Bodrum FK için penaltı kararı verdi.

76. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Dimitrov, meşin yuvarlağı filelere göndererek durumu 2-0 yaptı.

Maç, Sipay Bodrum FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, ligdeki iddiasını sürdürmeye devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK ile Net Global Sivasspor, Grey Beton Bodrum Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK oyuncusu Seferi (sağda) kaydettiği golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK ile Net Global Sivasspor, Grey Beton Bodrum Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK oyuncusu Seferi (sağda) kaydettiği golün ardından sevinç yaşadı.