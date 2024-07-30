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Sivasspor 2024-2025 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu için çalışmalarına yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:55
Sivasspor 2024-2025 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Hazırlık Süreçlerine Hız Verdi

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp, üçüncü etap çalışmalarını hızlandırırken, güncel aktiviteleriyle dikkat çekiyor.

Teknik Direktör Bülent Uygun Yönetiminde Antrenman

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kulüp tesislerinde yapıldı. Antrenman, ısınma hareketleri ile başlarken, oyuncular kuvvet çalışmaları ile güçlendirici egzersizler gerçekleştirdi.

Pas Çalışmaları ve Akşam İdmanı

Kırmızı-beyazlı takım, günün ilk antrenmanını pas çalışmaları ile tamamlayarak, akşam idmanı ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Takım, sezon öncesi yaptığı bu çalışmalarla, ideal oyun düzenine ulaşmayı hedefliyor.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

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