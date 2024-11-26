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Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Antalyaspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 18:22
Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak. Maç öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından kırmızı-beyazlı ekip, 5'e 5 minyatür kale maçı ile devam etti. Antrenman, koşu ve çift kale maç ile sonlandırıldı.

Bir Sonraki Adım

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’ndaki maç, saat 20.00'de başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Ali Şaşal Vural (solda), Uğur Çiftçi (sağda) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Ali Şaşal Vural (solda), Uğur Çiftçi (sağda) katıldı.

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