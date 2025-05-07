Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 11 Mayıs Pazar günü Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Kulüp, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, kırmızı-beyazlı ekip pas çalışmaları gerçekleştirdi ve yarı saha maçla idmanını tamamladı.

Sivasspor, Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecektir. Takım maç saatine kadar en iyi şekilde hazırlandığını gösterecek.

11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleşecek olan bu karşılaşmanın önemi büyük. Taraftarların desteğiyle takım, sahasında üstün bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Manaj da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Manaj da katıldı.