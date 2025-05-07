DOLAR
38,64 0%
EURO
43,83 0,48%
ALTIN
4.207,17 1,11%
BITCOIN
3.720.074,79 -1,66%

Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Bodrum FK ile oynayacağı maça yönelik idmanlarını sürdürüyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 15:26
Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 11 Mayıs Pazar günü Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Kulüp, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, kırmızı-beyazlı ekip pas çalışmaları gerçekleştirdi ve yarı saha maçla idmanını tamamladı.

Sivasspor, Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecektir. Takım maç saatine kadar en iyi şekilde hazırlandığını gösterecek.

11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleşecek olan bu karşılaşmanın önemi büyük. Taraftarların desteğiyle takım, sahasında üstün bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Manaj da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Manaj da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye Gümüş Madalya
2
MKE Ankaragücü'nde Mesut Bakkal Görevinden Ayrılma Aşamasında
3
Selçuklu Belediyespor Su Topu Takımı Süper Lig Hedefleriyle İlerliyor
4
Yusuf Dikeç: Türk Sporunun Gündeminde Olmanın Mutluluğu
5
Tekirdağlı İkiz Voleybolcuların Hayali: Milli Forma
6
Yasin Çimen: İkincisi Tokyo'da Zirveye Çıkmayı Hedefliyor
7
Milli Karateciler Ağrı'da Ermenistan Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!