Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıkları Başlattı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, bu önemli maçın hazırlıklarına hızlı bir başlangıç yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında kırmızı beyazlı ekip, 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirdikten sonra dayanıklılık koşusu yaptı ve yarım saha çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Ayrıca, sakatlıkları bulunan Noah Sonko Sundberg ve Samba Camara antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışma fırsatı buldu. Bu durum, takımın sakat oyuncularının geri dönüşü açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Takım, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça 05 Nisan Cumartesi günü, saat 13.30’da Çaykur Didi Stadyumu’nda çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.