DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,03 -0,41%
ALTIN
4.502,16 -0,47%
BITCOIN
4.639.204,44 -0,67%

Sivasspor, Kuzey Makedonyalı Sol Kanat Valon Ethemi'yi Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekibi Özbelsan Sivasspor, Kuzey Makedonyalı sol kanat Valon Ethemi ile sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 17:50
Sivasspor, Kuzey Makedonyalı Sol Kanat Valon Ethemi'yi Transfer Etti

Sivasspor, Valon Ethemi ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Valon Ethemi'yi renklerine bağladı.

İmza Töreni

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valon Ethemi ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Ethemi, kulüp asbaşkanı Ahmet Fatih Korkmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kariyer ve Milli Takım Geçmişi

3 Ekim 1997'de Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen Valon Ethemi, futbola Renova altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Dinamo, Adriatiku, Kukesi, İstanbulspor ve Konyaspor formaları giyen Ethemi, geçen sezon ise Alagöz Holding Iğdır FK'de oynadı.

Valon Ethemi, ayrıca 4 kez Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını giydi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, sol kanat oyuncusu Valon Ethemi'yi (solda)...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, sol kanat oyuncusu Valon Ethemi'yi (solda) renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, sol kanat oyuncusu Valon Ethemi'yi (solda)...

İLGİLİ HABERLER

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Wilfried Singo ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
2
Trabzonspor Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü: Tekke Yönetiminde Taktik Çalışma
3
Savic: Trabzonspor 3 maçta 9 puan — Daha iyi futbol gelecek
4
Beşiktaş Tiago Djalo'yu Resmen Açıkladı: 192. Yabancı, 12. Portekizli
5
Beşiktaş, Sivas'a Hoşgeldin İle Karşılandı
6
2025 Ampute Futbol Uluslar Ligi Maçları Trabzon'da Gerçekleşecek
7
Alanyaspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Start Verdi

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi