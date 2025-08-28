Sivasspor, Kuzey Makedonyalı Sol Kanat Valon Ethemi'yi Transfer Etti

Sivasspor, Valon Ethemi ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Valon Ethemi'yi renklerine bağladı.

İmza Töreni

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valon Ethemi ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Ethemi, kulüp asbaşkanı Ahmet Fatih Korkmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kariyer ve Milli Takım Geçmişi

3 Ekim 1997'de Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen Valon Ethemi, futbola Renova altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Dinamo, Adriatiku, Kukesi, İstanbulspor ve Konyaspor formaları giyen Ethemi, geçen sezon ise Alagöz Holding Iğdır FK'de oynadı.

Valon Ethemi, ayrıca 4 kez Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını giydi.

