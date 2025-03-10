Sivasspor, Süper Lig'de 5 Maçlık Hasretini Noktaladı

Sivasspor, Süper Lig'de 5 maç aradan sonra Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 3 puan sevinci yaşadı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 09:53
Sivasspor, Süper Lig'de 5 Maçlık Hasretini Noktaladı

Sivasspor, Süper Lig'de Galibiyet Hasretini Sonlandırdı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında, Net Global Sivasspor, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek, 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Son galibiyetini ligin 21. haftasında Bellona Kayserispor karşısında 5-2'lik skorla alan kırmızı-beyazlılar, ardından çıktıkları 5 lig mücadelesinden zaferle ayrılamadı. Ligin 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a 1-0, 23. haftada evinde Beşiktaş'a 2-0, 24. haftada deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-1 ve 25. haftada iç sahada TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu kötü gidişatın ardından, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 yenilen Sivasspor, 27. haftada Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek, 5 maçlık galibiyet özlemini dindirdi. Ligde geride kalan dönemde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Sivas temsilcisi, toplamda 27 puan topladı.

Rıza Çalımbay İlk Sınavında Başarılı

Kötü gidişin ardından Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Sivasspor, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getirdi. Çalımbay, takıma daha önceki dönemde başarılar kazandırmıştı ve bu süreçteki ilk sınavından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

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