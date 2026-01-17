Snowboard Cross Avrupa Kupası Ergan Dağı’nda: Avrupa’nın Yıldızları Erzincan’da

Snowboard Cross Avrupa Kupası Ergan Dağı’nda

Avrupa'nın önde gelen sporcuları Erzincan'da buluştu — Yarışlar bugün ve yarın

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, Snowboard Cross Avrupa Kupası yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Organizasyon öncesinde Avrupa’nın en başarılı snowboard sporcuları, 800 metrelik parkurda antrenman yaptı.

Etkinlik, Erzincan Valiliği himayesinde, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) öncülüğünde ve sponsorların destekleriyle düzenleniyor. Yarışlar bugün ve yarın gerçekleştirilecek ve Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen milli sporcular zorlu parkurda hazırlıklarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Ergan Kayak Merkezi’nde son yıllarda yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Canpolat, "Bugün bu önemli organizasyonun antrenmanlarını gerçekleştiriyoruz. 20’den fazla Avrupa ülkesinden 100’ün üzerinde sporcunun katılacağı büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. İnşallah kazasız belasız bir şekilde bu yarışları tamamlayacağız," dedi.

Canpolat, Ergan Kayak Merkezi’nin her geçen gün uluslararası alanda daha fazla tanındığını vurgulayarak, merkezin önümüzdeki yıllarda Avrupa ve dünya çapında önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini ifade etti.

