Söğütspor, Eskişehir'de 87'de gelen golle 3 puanı aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin 11. haftasında Eskişehir deplasmanında 2 Eylül Spor Kulübü ile karşılaştı. Osmangazi Üniversitesi Sahası'nda oynanan maçta taraflar çekişmeli bir oyun sergiledi.

Maçın özeti

Söğütspor maça etkili başladı ve maçın 27'inci dakikasında Onur Çakmakçı ile öne geçti: 1-0. Bu golden yaklaşık 10 dakika sonra ev sahibi ekipten Emre Şişmek skoru eşitleyerek ilk yarının sonucunu belirledi: 1-1.

İkinci yarı orta sahada yoğun ikili mücadelelerle geçerken, mücadelede son sözü Söğütspor söyledi. Maçın 87'inci dakikasında gelişen bir atakta Yağızcan Şenocak topu filelerle buluşturup takımı adına 2-1lik galibiyeti getiren golü kaydetti. Karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Sonuç ve puan durumu

Bu galibiyetin ardından Söğütspor puanını 15'e yükselterek, 13 takımlı ligde 8'inci sıraya çıktı. Ev sahibi 2 Eylül Spor Kulübü ise 10 puanla 11'inci sırada haftayı kapattı.

Öte yandan ligin 12'inci haftasında Söğütspor, kendi sahasında Beytepe Mete Spor'u konuk edecek.

SÖĞÜTSPOR ZORLU MAÇI KAZANMASI BİLDİ