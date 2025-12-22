DOLAR
Söğütspor, Eskişehir'de 87'de gelen golle 3 puanı aldı

Söğütspor, BAL 5. Grup'ta Eskişehir deplasmanında Yağızcan Şenocak'ın 87. dakikadaki golüyle 2-1 kazanıp 15 puana yükseldi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:09
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin 11. haftasında Eskişehir deplasmanında 2 Eylül Spor Kulübü ile karşılaştı. Osmangazi Üniversitesi Sahası'nda oynanan maçta taraflar çekişmeli bir oyun sergiledi.

Maçın özeti

Söğütspor maça etkili başladı ve maçın 27'inci dakikasında Onur Çakmakçı ile öne geçti: 1-0. Bu golden yaklaşık 10 dakika sonra ev sahibi ekipten Emre Şişmek skoru eşitleyerek ilk yarının sonucunu belirledi: 1-1.

İkinci yarı orta sahada yoğun ikili mücadelelerle geçerken, mücadelede son sözü Söğütspor söyledi. Maçın 87'inci dakikasında gelişen bir atakta Yağızcan Şenocak topu filelerle buluşturup takımı adına 2-1lik galibiyeti getiren golü kaydetti. Karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Sonuç ve puan durumu

Bu galibiyetin ardından Söğütspor puanını 15'e yükselterek, 13 takımlı ligde 8'inci sıraya çıktı. Ev sahibi 2 Eylül Spor Kulübü ise 10 puanla 11'inci sırada haftayı kapattı.

Öte yandan ligin 12'inci haftasında Söğütspor, kendi sahasında Beytepe Mete Spor'u konuk edecek.

