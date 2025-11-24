Süper Amatör Küme 10. Hafta: Kayseri Atletikspor Zirvede
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de 10. hafta oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 10. hafta geride kalırken, toplam 29 gol atıldı.
Haftanın öne çıkanları
Her geçen hafta heyecanın arttığı Süper Amatör Küme’de 10. hafta sonunda lider yeniden Kayseri Atletikspor oldu. Döğerspor’un kaybettiği haftada rakipleri Kayseri Şekerspor, Kayseri Atletikspor ve Hacılar Erciyesspor hata yapmadı.
10. Hafta Sonuçları
Talas Anayurtspor 2-5 Özvataspor
G.O.Paşaspor 1-3 Hacılar Erciyesspor
Esen Metal SK 0-7 Kayseri Şekerspor
Kayseri Atletikspor 4-0 Amaratspor
Argıncıkspor 1-5 Başakpınarspor
Döğerspor 0-1 Erciyes Esen Makina FK
Döğergücü FK 3-0 Yahyalıspor (Hükmen)
