Süper Amatör Küme 10. Hafta: Kayseri Atletikspor Zirvede

Kayseri Süper Amatör Küme 10. haftasında 6 maçta 29 gol kaydedildi; lider yeniden Kayseri Atletikspor oldu.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:59
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de 10. hafta oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 10. hafta geride kalırken, toplam 29 gol atıldı.

Haftanın öne çıkanları

Her geçen hafta heyecanın arttığı Süper Amatör Küme’de 10. hafta sonunda lider yeniden Kayseri Atletikspor oldu. Döğerspor’un kaybettiği haftada rakipleri Kayseri Şekerspor, Kayseri Atletikspor ve Hacılar Erciyesspor hata yapmadı.

10. Hafta Sonuçları

Talas Anayurtspor 2-5 Özvataspor

G.O.Paşaspor 1-3 Hacılar Erciyesspor

Esen Metal SK 0-7 Kayseri Şekerspor

Kayseri Atletikspor 4-0 Amaratspor

Argıncıkspor 1-5 Başakpınarspor

Döğerspor 0-1 Erciyes Esen Makina FK

Döğergücü FK 3-0 Yahyalıspor (Hükmen)

