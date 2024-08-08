Süper Lig 2023-2024 Sezonuna Merhaba!

2023-2024 Süper Lig Sezonu Başlıyor

Süper Lig, 66 yıl süren tarihi boyunca birçok unutulmaz anı biriktirdi. Bu sezon ise Eyüpspor ve Bodrum FK gibi yeni takımlarının mücadelelerine ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Geleneksel Devler

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en dikkat çekici kulüpleri olarak öne çıkıyor. İşte bu dev kulüplerin detaylı profilleri:

Galatasaray

Kuruluş Yılı: 1905

1905 Renkleri: Sarı-kırmızı

Sarı-kırmızı Kulüp Başkanı: Dursun Özbek

Dursun Özbek Teknik Direktör: Okan Buruk

Okan Buruk Stadı: Rams Park

Rams Park Şampiyonluk Sayısı: 24

Fenerbahçe

Kuruluş Yılı: 1907

1907 Renkleri: Sarı-lacivert

Sarı-lacivert Kulüp Başkanı: Ali Koç

Ali Koç Teknik Direktör: Jose Mourinho

Jose Mourinho Stadı: Ülker

Ülker Şampiyonluk Sayısı: 19

Beşiktaş

Kuruluş Yılı: 1903

1903 Renkleri: Siyah-beyaz

Siyah-beyaz Kulüp Başkanı: Hasan Arat

Hasan Arat Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst Stadı: Beşiktaş Stadı

Beşiktaş Stadı Şampiyonluk Sayısı: 16

Yeni Takımların Dikkatini Çekiyor

Eyüpspor ve Bodrum FK, ligdeki ilk sezonlarını yaşayacak olmalarıyla dikkat çekiyor. Bu iki takım, basında ve taraftarlar arasında büyük bir merak uyandırmayı başaracak. İşte onların küçük tanıtımları:

Eyüpspor

Kuruluş Yılı: 1919

1919 Renkleri: Eflatun-sarı

Eflatun-sarı Kulüp Başkanı: Murat Özkaya

Murat Özkaya Teknik Direktör: Arda Turan

Arda Turan Stadı: Recep Tayyip Erdoğan

Bodrum FK

Kuruluş Yılı: 1931

1931 Renkleri: Yeşil-beyaz

Yeşil-beyaz Kulüp Başkanı: Fikret Öztürk

Fikret Öztürk Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

İsmet Taşdemir Stadı: Bodrum İlçe

2023-2024 Süper Lig sezonunun tüm takımlarına başarılar dileriz! Bu sezon, futbolseverler için unutulmaz anlara sahne olacaktır!