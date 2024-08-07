Süper Lig 2024-2025 Sezonuna Geri Sayım Başladı

Süper Lig'de Yeni Bir Sezon Başlıyor

Türkiye'nin en prestijli futbol ligi olan Süper Lig, 2024-2025 sezonuna merhaba demeye hazırlanırken, bugüne dek olan istatistikler meraklılarıyla paylaşılıyor.

Puan Cetvelinin Şampiyonu: Fenerbahçe

Geçmişe bakıldığında, Fenerbahçe, 66 sezon süresince en çok puan toplayan, en fazla galip gelen ve en çok gol atan takım unvanını elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertli ekip, 2196 maçta 3880 puan toplayarak bu alanda liderliğini sürdürüyor, Galatasaray ise 3842 puanla onu takip ediyor.

Galibiyet ve Gol İstatistikleri

Fenerbahçe, toplam 1262 galibiyetle en çok galip gelen takım konumundayken, Galatasaray da 1254 galibiyetle onu izliyor. Ayrıca, Fenerbahçe tarihe geçen 3944 gol atarak bu alanda da en üst sırayı elinde bulunduruyor. Galatasaray, 3898 golle ikinci sırada yer alıyor.

Liderlik Rekoru

Süper Lig tarihinde liderlik koltuğuna en çok oturan takım Galatasaray. 602 hafta liderlik yapan Galatasaray'ı 588 hafta ile Fenerbahçe, 437 hafta ile Beşiktaş izliyor.

Takımlar ve Mücadele

Bugüne dek toplamda 75 farklı takım Süper Lig'de mücadele etti. Bu sezon lige dönen Göztepe'nin yanı sıra Eyüpspor ve Bodrum FK ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Bu değişikliklerle birlikte ligdeki takım sayısı 77'ye yükselecek.

Artı Averaj Durumu

Süper Lig tarihinde 75 takımın yalnızca 8’i artı averaj ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlar bu listede yer almakta.