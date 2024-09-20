Süper Lig Derbisinde Golcüler Ön Planda

Süper Lig Derbisinde Gözler Yıldız Golcülerde

21 Eylül Cumartesi günü, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu derbide, her iki takımın da dikkat çeken golcüleri sahne alacak.

Fenerbahçe: Edin Dzeko'nun Önemi

Sarı-lacivertli ekipte, Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko takımın en önemli gol kaynağı konumunda. Geçen sezon 45 resmi maçta 24 gol atan Dzeko, bu sezon da formunu sürdürüyor. Süper Lig'de 5, Avrupa'da 4 maça çıkan solak oyuncu, toplam 8 golle takımının en skorer ismi olarak öne çıkıyor.

Galatasaray: Victor Osimhen ve Diğer Yıldızlar

Galatasaray'da ise Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Fenerbahçe karşısında görev alacak. Napoli'den kiralanan Osimhen, 2022-2023 sezonunda İtalya Ligi'nde 26 gol atarak gol krallığı unvanını kazanmıştı. Bu sezonda da Galatasaray'ın en önemli gol umutları arasında yer alıyor.

Cenk Tosun ve Michy Batshuayi

Cenk Tosun, kariyerinde Galatasaray'a karşı toplam 6 gol attı ve bu derbide tecrübeli santrforun performansı kritik bir öneme sahip. Öte yandan, Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Fenerbahçe'ye karşı eski takımına karşı mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla da bu derbide yer alan Batshuayi, bu kez Galatasaray'ın başarısı için sahada olacak.

Mauro Icardi ve Diğer Gol Tehditleri

Galatasaray'da, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin durumu maç saatinde netleşecek. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Icardi, karşılaşmada forma giyerse Fenerbahçe'ye ağır bir gol tehditi oluşturacak. Ayrıca, Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz da sezona harika bir başlangıç yaparak takımının gol yükünü çeken isimlerden biri oldu.

Sonuç

Futbolseverler, bu yüksek tansiyonlu derbide iki dev takımın yıldız golcüleri arasında muhteşem bir rekabet izlemeye hazırlanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, futboldaki ezeli rekabette galip gelmek için sahada zorlu bir mücadele sergileyecek.