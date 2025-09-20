Süper Lig: Kasımpaşa — Fenerbahçe yarın 20.00'de

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 6. haftasında yarın Fenerbahçe'yi Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de ağırlayacak; Oğuzhan Çakır hakem olacak.

Kasımpaşa ile Fenerbahçe yarın karşılaşıyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Hakem ve kadro bilgisi

Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

Fenerbahçe'nin durumu ve eksik

Ligde çıktığı 5 mücadelede 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe'nin 11 puanı bulunuyor. Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Yusuf Barası, müsabakada görev yapamayacak.

