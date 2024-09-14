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Süper Lig Takımları 107 Yabancı Futbolcu Transfer Etti

Süper Lig kulüpleri bu yaz 107 yabancı futbolcu transfer etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:37
Süper Lig Takımları 107 Yabancı Futbolcu Transfer Etti

Süper Lig'de Yabancı Futbolcu Transfer Oranı Yükseliyor

Trendyol Süper Lig takımları, 2023 yaz transfer döneminde yaptıkları transferler ile dikkat çekti. Toplamda 159 futbolcuyu kadrolarına katarken, bu oyuncuların 107'si yabancı futbolculardan oluştu.

Gaziantep FK Öne Çıkıyor

Gaziantep FK, yaz transfer döneminin en fazla yabancı futbolcu transfer eden takımı olarak dikkat çekti. Bu durum, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısının sürekli artış göstermesine işaret ediyor. Anadolu Ajansı tarafından elde edilen verilere göre, ligdeki yabancı futbolcu sayısının handikaplarını ve fırsatlarını daha derinlemesine incelemek gerekecek.

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