Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu Tamamlandı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun yeni başkanı Taha Akgül, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Türk güreşinin geleceğini, kaybolan altyapımızı kurtarma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda Aldığı Görevle Yeni Başlangıç

Federasyonun Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de gerçekleştirilen olağan genel kurulu sona erdi. Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Akgül, güreşin birlikteliği ve geleceği için çalışacaklarını belirtti. "İnşallah bugün güreşin birlikteliği, güreşin geleceği kazanacak. Nasıl minderde alnımızın teriyle, bileğimizin hakkıyla mücadele edip güreşi bir yerlere getirmeye çalıştıysak, bu saatten sonra da federasyon başkanlığında elimizden gelen her şeyi yapacağız," dedi.

Birlik Vurgusu ve Gelecek Planları

Akgül, destek veren ve vermeyen herkese teşekkür ederek, geçmiş başarıları referans aldı. "Selçuk ağabeyin de bilgi birikiminden faydalanmak isterim. 2015'te birlikte dünya şampiyonu olduk. Bundan sonraki süreçte tüm camiamızla birlik içinde olursak Türk güreşini çok iyi yerlere getireceğimize inanıyorum. Güreşin ayrıştırmaya gerçekten tahammülü yok, birlik olup güçlerimizi birleştirme zamanı," değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Tesis Müjdesi

Akgül ayrıca, Türk güreşine 4-5 ay içinde bir tesis kazandırma hedefinde olduğunu dile getirdi. Bu süreçte kulüpleri yeniden ziyaret edeceğini ve birlikte hareket etmenin önemini vurgulayarak, Türk güreşinin gelişimi için sıkı bir işbirliği içerisinde olacaklarını belirtti.