Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Taktik Çalışmalarla Sürdürüyor

Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği Maçı için Taktik Çalışmalara Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Teksüt Bandırmaspor, maç hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanları ile devam ediyor.

Onur Göçmez Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ile başlamasının ardından koordinasyon ve pas çalışmaları ile sürdürüldü. Takım, bu idmanda yoğun bir şekilde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Mustafa Gürsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta zorlu Iğdır deplasmanından 3 puanla dönmenin moraliyle Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam ettiklerini vurguladı. Gürsel, başkent temsilcisinin oyun planına dair gerekli analizleri yaptıklarını ifade ederek, "Son taktiksel çalışmalarımızı yaptık. En iyi şekilde hazırlanıp sahamızdaki maçı kazanmak istiyoruz," dedi.

Gürsel, taraftarların takıma olan desteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Taraftarlarımız içeride veya dışarıdaki tüm maçlarda yanımızda. Iğdır'a kadar gelip destek verdiler. İç sahada da aynı coşkuyu bekliyoruz. İyi ve güzel bir bütünlük oluşturduk. Bu hafta yine desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Teksüt Bandırmaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Teksüt Bandırmaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.