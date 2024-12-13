DOLAR
34,95 -0,15%
EURO
36,71 -0,17%
ALTIN
2.997,94 0,38%
BITCOIN
3.495.392,54 -0,21%

Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Taktik Çalışmalarla Sürdürüyor

Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği maçı öncesi taktik ağırlıklı antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 13:13
Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Taktik Çalışmalarla Sürdürüyor

Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği Maçı için Taktik Çalışmalara Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Teksüt Bandırmaspor, maç hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanları ile devam ediyor.

Onur Göçmez Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ile başlamasının ardından koordinasyon ve pas çalışmaları ile sürdürüldü. Takım, bu idmanda yoğun bir şekilde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Mustafa Gürsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta zorlu Iğdır deplasmanından 3 puanla dönmenin moraliyle Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam ettiklerini vurguladı. Gürsel, başkent temsilcisinin oyun planına dair gerekli analizleri yaptıklarını ifade ederek, "Son taktiksel çalışmalarımızı yaptık. En iyi şekilde hazırlanıp sahamızdaki maçı kazanmak istiyoruz," dedi.

Gürsel, taraftarların takıma olan desteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Taraftarlarımız içeride veya dışarıdaki tüm maçlarda yanımızda. Iğdır'a kadar gelip destek verdiler. İç sahada da aynı coşkuyu bekliyoruz. İyi ve güzel bir bütünlük oluşturduk. Bu hafta yine desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Teksüt Bandırmaspor...

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Teksüt Bandırmaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Teksüt Bandırmaspor...

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Teksüt Bandırmaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.

İLGİLİ HABERLER

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Taktik Çalışmalarla Sürdürüyor
2
Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor'un Zorlu Süreci ve Gelecek Vizyonu
3
Türkiye Ragbi Federasyonu 2024: Tarihi Başarılarla Dolu Bir Yıl
4
İzmir Derbisinde Russell Kardeşler Karşı karşıya
5
PFDK, Süper Lig Kulüplerine Cezalar Yağdırdı
6
Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'yi Ziyaret Edecek
7
Milli Boksör Şeyma Düztaş Dünya Şampiyonluğuna Kilitlendi

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri