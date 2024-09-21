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TFF'den Ercan Güven İçin Taziye Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, spor yazarı Ercan Güven'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 12:31
TFF'den Ercan Güven İçin Taziye Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Taziye Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ünlü spor yazarı Ercan Güven'in vefatını duyurarak bir taziye mesajı yayımladı.

Ercan Güven'in Hatırası

TFF'nin mesajında, "Türk basınının duayen isimlerinden spor yazarı Ercan Güven'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1980'li yıllardan bu yana Milliyet gazetesinde görev yapan Güven, spor basınına önemli katkılarda bulunmuştu. Merhum Ercan Güven'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve başta Milliyet Gazetesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı dileriz," ifadelerine yer verildi.

Cenaze Töreni Bilgileri

Ercan Güven'in cenazesi, 23 Eylül Pazartesi günü Üsküdar Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

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