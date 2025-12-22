TFF Tahkim Kurulu 29 Futbolcunun 45 Gün Hak Mahrumiyeti Cezasını Onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilen 29 futbolcunun itirazlarını inceledi ve cezaları onadı.

Tahkim Kurulu'nun Gerekçesi

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, PDFK kararında bahis eylemine ilişkin tespitlerin ve verilen cezaların hukuki nitelendirme, sübut ve cezanın tayini bakımından isabetsiz olmadığı belirtildi. Açıklamada, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliğiyle karar verildiği kaydedildi.

45 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası Alan Futbolcular

45 gün hak mahrumiyeti: Ahmet Buğrahan Tuncay, Ahmet Eren Özcelep, Atakan Gündüz, Berat Değirmenci, Berkay Çakır, Berkehan Biçer, Buğra Şahiner, Burak Efe Arslan, Ethem Balcı, Hakan Olkan, Harun Kaya, Hıdır Aytekin, İshak Kurt, İsmail Karakaş, Kaan Onaran, Kadir Mert Örentepe, Kerem Hayta, Kuban Altunbudak, Mehmet Tosun, Muhammed Baltacı, Muharrem Tunay Meral, Murat Can Bölükbaşı, Ramazan Övüç, Rüştü Hanlı, Tanju Çolak, Ufuk Özcan, Yasin Davuş, Yunus Emre Kefeli, Yusuf Emre Alyaprak.

Açıklamada ayrıca, hükmün dayanağı olarak Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. ve 13. maddeleri gösterildi.

