Thomas Reis: 'Mağlubiyet Hayal Kırıklığı'

Reeder Samsunspor Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşma sonrası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Hayal Kırıklığı ve Dersler

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşen basın toplantısında Reis, "Bugün sahada yoktuk demek istemiyorum ama mağlubiyet bizim için hayal kırıklığı oldu." diyerek sözlerine başladı. Reis, takımının basit goller yediğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"İstediğimiz performansı gösteremedik. Yeteri kadar mücadele edemedik ve paslarımız iyi değildi. Topla oynadığımız bölümde iyi değildik. Bu mağlubiyetten alacağımız dersler olacaktır. Her maçta yüzde yüzümüzü vermeliyiz. Yoksa kaliteli takımlara karşı problem yaşarız."

Gelecek Maç Programı

Reis, ilk yarıda fena oynamadıklarını ancak sadece bir pozisyon verdiklerini ve o pozisyonda kornerden gol yediklerini belirtti. "Bu mağlubiyetten ders çıkaracağız ve sonraki maçta daha iyi olacağız." ifadesini kullandı.

Rekabet ve Takvim

Ligde kalmayı garantiledikleri için rehavete girmediklerini söyleyen Thomas Reis, "Ligde ikinci yarının daha zorlu geçeceğini söylemiştim. Bugün sahada yoktuk ama iyi bir takımım var. Kadromuz gayet iyi." dedi. Ayrıca, iki önemli oyuncunun, Emre Kılınç ve Landry Dimatta, maça katılamadığını belirtti.

Defansif Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri

Reis, karşılaşmada sol taraftan basit goller yediklerini ve oyuncuların adam takibini yapmadığını belirtti. "RAMS Başakşehir'in kaliteli oyuncuları var. Forvetleri güçlü ve etkili. Bu tür oyuncuları savunmak kolay olmuyor." şeklinde konuştu.

Son olarak, Reis, takımın antrenmanlarında forma savaşının kızıştığını ve önümüzdeki maç için hazırlıklarını sürdüreceklerini vurguladı.