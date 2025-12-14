Thomas Reis: Yenildiğimiz için üzgünüz — Samsunspor 0-2 Başakşehir

Thomas Reis: "Yenildiğimiz için üzgünüz"

Basın toplantısında Reis'in değerlendirmesi

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Samsunspor, evinde RAMS Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Reis, maçta çok pozisyon olmadığını, ilk yarıda rakibin daha çok topa sahip olduğunu ve ikinci yarıya daha iyi başladıklarını söyledi. Maçın ilerleyen dakikalarında bazı oyuncuların yorulduğunu, yaptıkları iki hatadan dolayı goller yediklerini vurguladı: "Yenildiğimiz için üzgünüz."

Teknik direktör, gelecek programla ilgili olarak da şunları aktardı: "Perşembe günü Konferans Ligi’nde final maçına çıkacağız. Devre arasına kadar Mainz maçı hariç biri lig, biri kupa olmak üzere iki maçımız daha olacak." Sakat oyuncuların dönüşüyle performansın nasıl etkileneceğini izleyeceklerini ekledi.

Islıklama ve taraftar tepkileri hakkında da değerlendirme yapan Reis, tepkilere anlam veremediğini belirterek, taraftarların galip gelmek istediğini anladığını ancak oyuncuları ıslıklamanın takıma fayda sağlamadığını ifade etti. Reis, taraftarların tepkilerini kendisine yöneltmesini tercih edeceğini söyleyerek oyuncuları koruma gerekliliğine dikkat çekti.

Reis, geçen sezonki başarıları hatırlatarak takımın geçen yıl ligi üçüncü bitirdiğini ve bu yıl aynı dönemde alınan puanın sadece 3 puan gerisinde olduklarını dile getirdi. Avrupa performansına da değinen Reis, "Avrupa’da da 5 maçta 10 puanımız var" ifadesini kullandı.

Performans düşüşünün sebepleriyle ilgili olarak sakatlıkların etkisini vurgulayan Reis, "Ntcham 6 hafta sakattı" diyerek dönüşünün hemen olumlu olmadığını ve yorgunluğun anlaşılabilir olduğunu belirtti. Bugünkü mağlubiyetin hatalardan kaynaklandığını; 1 puan alabileceklerini, ancak iki büyük hata nedeniyle sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Reis, eksikler nedeniyle 11’de forma rekabetinin tam anlamıyla yaşanmadığını, oyuncuların rahatlığı ve sık sık oynayan isimlerin etkisinin bu sonuçlara yol açmış olabileceğini belirtti. Gençlere şans verdiklerini, ocak ayında tam kadroyla forma yarışının tekrar kızışmasını ve tekrar savaşmaya devam etmeyi umduğunu sözlerine ekledi.

"Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sene bitmeden oynayacağımız 3 maç var. Arada da oyuncular dinlenmeye çalışacak."

