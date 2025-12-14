DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.785.308,58 1,58%

Thomas Reis: Yenildiğimiz için üzgünüz — Samsunspor 0-2 Başakşehir

Thomas Reis, Samsunspor'un Başakşehir'e 2-0 mağlubiyetinin ardından sakatlıklar, yorgunluk ve taraftar tepkilerini değerlendirerek üzgün olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 23:02
Thomas Reis: Yenildiğimiz için üzgünüz — Samsunspor 0-2 Başakşehir

Thomas Reis: "Yenildiğimiz için üzgünüz"

Basın toplantısında Reis'in değerlendirmesi

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Samsunspor, evinde RAMS Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Reis, maçta çok pozisyon olmadığını, ilk yarıda rakibin daha çok topa sahip olduğunu ve ikinci yarıya daha iyi başladıklarını söyledi. Maçın ilerleyen dakikalarında bazı oyuncuların yorulduğunu, yaptıkları iki hatadan dolayı goller yediklerini vurguladı: "Yenildiğimiz için üzgünüz."

Teknik direktör, gelecek programla ilgili olarak da şunları aktardı: "Perşembe günü Konferans Ligi’nde final maçına çıkacağız. Devre arasına kadar Mainz maçı hariç biri lig, biri kupa olmak üzere iki maçımız daha olacak." Sakat oyuncuların dönüşüyle performansın nasıl etkileneceğini izleyeceklerini ekledi.

Islıklama ve taraftar tepkileri hakkında da değerlendirme yapan Reis, tepkilere anlam veremediğini belirterek, taraftarların galip gelmek istediğini anladığını ancak oyuncuları ıslıklamanın takıma fayda sağlamadığını ifade etti. Reis, taraftarların tepkilerini kendisine yöneltmesini tercih edeceğini söyleyerek oyuncuları koruma gerekliliğine dikkat çekti.

Reis, geçen sezonki başarıları hatırlatarak takımın geçen yıl ligi üçüncü bitirdiğini ve bu yıl aynı dönemde alınan puanın sadece 3 puan gerisinde olduklarını dile getirdi. Avrupa performansına da değinen Reis, "Avrupa’da da 5 maçta 10 puanımız var" ifadesini kullandı.

Performans düşüşünün sebepleriyle ilgili olarak sakatlıkların etkisini vurgulayan Reis, "Ntcham 6 hafta sakattı" diyerek dönüşünün hemen olumlu olmadığını ve yorgunluğun anlaşılabilir olduğunu belirtti. Bugünkü mağlubiyetin hatalardan kaynaklandığını; 1 puan alabileceklerini, ancak iki büyük hata nedeniyle sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Reis, eksikler nedeniyle 11’de forma rekabetinin tam anlamıyla yaşanmadığını, oyuncuların rahatlığı ve sık sık oynayan isimlerin etkisinin bu sonuçlara yol açmış olabileceğini belirtti. Gençlere şans verdiklerini, ocak ayında tam kadroyla forma yarışının tekrar kızışmasını ve tekrar savaşmaya devam etmeyi umduğunu sözlerine ekledi.

"Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sene bitmeden oynayacağımız 3 maç var. Arada da oyuncular dinlenmeye çalışacak."

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, RAMS BAŞAKŞEHİR'E YENİLDİKLERİ İÇİN ÜZGÜN OLDUKLARINI...

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, RAMS BAŞAKŞEHİR'E YENİLDİKLERİ İÇİN ÜZGÜN OLDUKLARINI SÖYLEDİ.

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 1-1 Kocaelispor — Petkovic Son Dakikada Cevap Verdi
2
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 3-3 Beşiktaş
3
Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor Maçına Hazır
4
Thomas Reis: Yenildiğimiz için üzgünüz — Samsunspor 0-2 Başakşehir
5
Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 0-0 Kocaelispor — İlk Yarı
6
Mersin Maratonu'nda Rekorlar: Kibiwott 2.07.14, Tauni 2.25.35
7
Sefer Yılmaz: Üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz — Bodrumspor 2-2 Erzurumspor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama