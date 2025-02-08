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Thunder, Raptors'ı Mağlup Ederek 4. Galibiyetini Aldı

Oklahoma City Thunder, NBA'de Toronto Raptors'ı 121-109 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:25
Thunder, Raptors'ı Mağlup Ederek 4. Galibiyetini Aldı

NBA'de Thunder'dan 4. Galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors'ı 121-109 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Bugün oynanan maçta başarılı bir performans sergileyen Thunder, bu zaferle Batı Konferansı'ndaki liderliğini sürdürdü.

Maçın Detayları

Thunder'da Jalen Williams 27 sayı, Shai Gilgeous-Alexander ise 25 sayı kaydederek galibiyete önemli katkı sağladı. Toronto Raptors'ta ise Scottie Barnes 21 sayı ile maçı tamamladı.

Diğer Maç Sonuçları

Bugün NBA'de oynanan 7 maçı detaylı bir şekilde inceleyelim:

  • Phoenix Suns, Utah Jazz'ı 135-127 mağlup etti. Suns'ta Devin Booker, 47 sayı, 11 asist ve 6 ribaunt ile öne çıktı.
  • Detroit Pistons, Philadelphia 76ers'ı 125-112 mağlup etti. Pistons'ta Malik Beasley kariyer rekoru kırarak 36 sayı kaydetti.
  • Adem Bona, 2 sayı, 1 ribaunt ve 1 blok ile mücadele etti. 76ers'ta Tyrese Maxey 27 sayı attı.

Oynanan Diğer Maçların Sonuçları:

  • Charlotte Hornets - San Antonio Spurs: 117-116
  • Washington Wizards - Cleveland Cavaliers: 124-134
  • Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks: 115-110
  • Brooklyn Nets - Miami Heat: 102-86

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