Toprak Razgatlıoğlu'nun Unutulmaz Dönüşü

Toprak Razgatlıoğlu'ndan 'efsane' dönüş

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'nın Aragon pistinde sakatlıktan sonra ilk yarışına çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu yarışta elde ettiği 2.lik ile dikkati çekti. Kazasının ardından Aragon'da podyuma çıkması, Razgatlıoğlu tarafından "efsanevi" olarak nitelendirildi.

Podyumda Olmak Güzel Bir Duygu

Razgatlıoğlu, Aragon pistindeki 2.lik sonrası Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Geri döndük ve podyumda bitirdik. Bu benim için efsane bir şey. Podyumda olmak her zaman güzeldir. Birincilik bekliyorduk ama ikincilik de iyi," ifadelerini kullandı.

Lastik Sorunları ve Gelecek Hedefler

Ön lastikte yaşadığı sorunlardan dolayı özellikle uzun virajlarda zorlandığını belirten Razgatlıoğlu, "Beklemediğim bir düşüş yaşadık ama yarın lastikle ilgili farklı seçeneklerimiz var. Daha sert ön lastik kullanmayı planlıyoruz. İnşallah bu yarış haftası bitmeden birinci olabilirim," diye ekledi.

Puan Durumu ve Gelecek Yarışlar

Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 385 puanla lider durumdayken, en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı 33 puana çıkarttı. Yarın Tissot Superpole ile ana yarışta yer alacak olan Razgatlıoğlu, Aragon'daki ilk birinciliğini alarak şampiyonanın bitmesine iki ay kala liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.