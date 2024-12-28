Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası'nda Mihalıççık Belediyespor'u Geçti

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda Heyecan Dorukta

Hentbolseverler için önemli bir gelişme, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda yaşandı. Trabzon Büyükşehir Belediyespor, eleme turu maçında Mihalıççık Belediyespor ile karşı karşıya geldi ve müsabakayı 41-37 gibi heyecan dolu bir skorla kazandı.

Maçın Detayları

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısını Mihalıççık Belediyespor, 19-17'lik skorla önde tamamladı. Ancak, ikinci yarıda Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçtaki üstünlüğü ele geçirerek galip gelen taraf oldu.

Gruptaki bir sonraki mücadelede, Trabzon Büyükşehir Belediyespor yarın saat 17.00'de Konya Büyükşehir Belediye Spor ile karşılaşacak. Takımın bu galibiyeti, gelecekteki maçlar için moral kaynağı oldu.