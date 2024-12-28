DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.327.189,33 -0,29%

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası'nda Mihalıççık Belediyespor'u Geçti

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda Mihalıççık Belediyespor'u 41-37 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 19:41
Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası'nda Mihalıççık Belediyespor'u Geçti

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda Heyecan Dorukta

Hentbolseverler için önemli bir gelişme, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda yaşandı. Trabzon Büyükşehir Belediyespor, eleme turu maçında Mihalıççık Belediyespor ile karşı karşıya geldi ve müsabakayı 41-37 gibi heyecan dolu bir skorla kazandı.

Maçın Detayları

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısını Mihalıççık Belediyespor, 19-17'lik skorla önde tamamladı. Ancak, ikinci yarıda Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçtaki üstünlüğü ele geçirerek galip gelen taraf oldu.

Gruptaki bir sonraki mücadelede, Trabzon Büyükşehir Belediyespor yarın saat 17.00'de Konya Büyükşehir Belediye Spor ile karşılaşacak. Takımın bu galibiyeti, gelecekteki maçlar için moral kaynağı oldu.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası'nda Mihalıççık Belediyespor'u Geçti
2
DEPSAŞ Enerji As, Rize Belediyespor'u 38-33 Yenerek İkinci Galibiyetini Elde Etti
3
Trabzonspor, Samsunspor Maçı için Hazırlıklarını Çift Antrenmanla Sürdürüyor
4
Macaristan'da Türk Paletli Yüzücülerden 3 Madalya
5
Tek Pota Lise 2024 Turnuvasının Şampiyonu Çözüm Koleji Oldu
6
Türkiye Hokey Federasyonu ve Navek Arasında Önemli Sponsorluk Anlaşması
7
Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko Maçı 3 Mart'ta Oynanacak

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak