Trabzonspor, 16. Haftayı Düşme Hattının Üstünde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasını düşme hattının bir puan üstünde, 16 puanla 15. sırada tamamlayan Trabzonspor, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Bordo-mavili takım, 1974-75 sezonundan bu yana aralıksız mücadele ettiği Türkiye'nin en üst liginde genelde üst sıralarda yer aldı. İlk yıllarında ligde fırtına gibi esen Trabzonspor, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi. 2021-2022 sezonunda ise 38 yıl aradan sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Toplamda ligi 7 kez 1. sırada tamamlayan Trabzonspor, 9’ar kez ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük elde ederek 34 sezon boyunca ilk 4 içerisinde yer alma başarısını gösterdi. Ayrıca, 5 kez 5. ve 6. sırada, 2 kez de 7. ve 9. sırada ligi bitirdi. En kötü derecelerini ise birer kez 12. ve 14. sırada yaşadı.

Trabzonspor'un En Kötü Sezonu

Trabzonspor, lig tarihinde en kötü dönemini 2001-2002 sezonunda geçirdi. Karadeniz ekibi, 18 takımın mücadele ettiği 2021-2002 sezonunu, düşme hattının 3 puan üzerinde 14. sırada tamamladı. O sezonun 16. haftasında ise 22 puanla 8. sırada yer alıyordu.

Düşme Hattı Tehlikesi

Trabzonspor, ligin 17. haftasında 14 puanla 17. sırada bulunan Sipay Bodrum'u konuk edecek. 22 Aralık Pazar günü oynanacak bu karşılaşmayı kaybetmesi durumunda düşme hattına gerileyecek. Ayrıca, büyük bir ihtimalle berabere kalması ve 16. sıradaki Bellona Kayserispor'un Galatasaray'ı yenmesi durumunda da yine düşme hattına girebilir.