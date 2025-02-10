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Trabzonspor, 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na Destek Veriyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular, 23 Şubat'ta düzenlenecek Yarı Maratonu'na katılım için destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:24
Trabzonspor, 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na Destek Veriyor

Trabzonspor'dan Maratona Destek!

Trabzonspor'un Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcuları, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na destek verdiler. Yarı maratona katılım çağrısı yapmak üzere Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir video çekildi.

Futbolcular Barış İçin Koşuyor

Videoda, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım kaptanı Uğurcan Çakır ve oyuncular Oleksandr Zubkov, Edin Visca ve Anthony Nwakaeme yer alırken, "Burası spor şehri Trabzon, bu yıl adım adım barışa koşuyoruz. 23 Şubat'ta 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda buluşalım. Daha barışçıl bir dünya için sen de bir adım at, barışa koş dünya seni takip etsin, huzurlu ve mutlu ol" mesajlarını ilettiler.

Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, maratonun "Her Adımda Barışa Koş" sloganıyla düzenlendiği ifade edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun şehrin spor ve kültür hayatına büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Genç, Trabzon'un doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve spor alanındaki başarılarıyla ön plana çıktığını belirtti.

Genç, "Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu da bu anlamda şehrimizin marka değerini artıran, hem ülkemizden hem de dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayan bir organizasyon" ifadelerini kullandı. Ayrıca, organizasyonun VakıfBank sponsorluğunda gerçekleştirileceğini ve Trabzonspor'un desteğiyle maratonun daha da anlam kazandığını aktardı. Şehirlerinin markası Trabzonspor'a ve videoda yer alan Şenol Güneş hocası ile futbolcularına teşekkürlerini sundu.

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