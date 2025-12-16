DOLAR
Trabzonspor, Alanyaspor'u A Grubu'nda Ağırlıyor — Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor; Fatih Tekke rotasyon planlıyor, Onuacuh ve Oulai Afrika Kupası için yok.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:48
Trabzonspor, Alanyaspor'u A Grubu'nda Ağırlıyor — Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor, Alanyaspor'u A Grubu'nda Ağırlıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın Corendon Alanyaspor’u konuk ediyor. Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, ligde yakaladığı çıkışı kupaya da taşımak istiyor.

Maç Hedefi

Bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hem de zirve yarışındaki iddiasını kupada da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fatih Tekke Rotasyon Yapacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor mücadelesinde kadroda rotasyona gidecek ve az süre alan oyunculara şans verecek. Bordo-mavililer, 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Kupası için ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Onuacuh ve Oulai, bordo-mavili takımdan ayrı kalacak.

İstatistikler: 22. Randevu

Trabzonspor ile Alanyaspor, 19'u lig ve 2'si kupada olmak üzere oynanan 21 resmi müsabakada birbirine üstünlük kuramadı. Ligdeki 19 maç ve kupadaki 2 karşılaşmada her iki takımın da 8'er galibiyeti bulunuyor; 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. İki ekip birbirlerine toplamda 33 gol attı.

Kupadaki Geçmiş

Trabzonspor ile Alanyaspor, yarınki maçla kupada üçüncü kez karşılaşacak. Önceki iki müsabakada kazanan taraf Trabzonspor oldu. 2019-2020 sezonunda finalde bordo-mavililer 2-0 galip gelerek 9. kez Türkiye Kupasını müzesine götürmüştü. Geçen sezon ise bordo-mavili ekip, A Grubu'ndaki mücadelede rakibini 3-0 mağlup etmişti.

Fatih Tekke'nin Alanyaspor Karnesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililer Tekke yönetiminde 4-3 kazanırken, 2022-23 sezonunda İstanbulspor’u çalıştırdığı dönemde 2-1 galip gelmişti. Bu sezon Süper Lig’de oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI A GRUBU İLK MAÇINDA YARIN CORENDON ALANYASPOR’U AĞIRLIYOR....

TRABZONSPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI A GRUBU İLK MAÇINDA YARIN CORENDON ALANYASPOR’U AĞIRLIYOR. (ARŞİV)

