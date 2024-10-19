Trabzonspor, Başakşehir'i 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir ile karşılaştı ve maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 62. dakikasında, Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Piatek'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

68. dakikada Uğurcan Çakır'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Piatek, bu defa şutunu çekti ancak top üstten dışarıya çıktı.

80. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta, Mendy'in kafa vuruşunu kaleci Muhammed Şengezer iki hamlede kontrol etti.

Son Dakikada Tansiyon Yükseldi

Maçtaki kritik anlardan biri ise 90+1. dakikada yaşandı. Eren Elmalı'nın soldan ortasında, ceza alanındaki Visca'nın vuruşu, kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu ve durum 1-0 oldu.

Hemen ardından, 90+2. dakikada Trabzonspor'un hızlı atağında Bardhi, topu Ozan Tufan'a aktardı. Ozan'ın yakın mesafeden şutunu kaleci Muhammed Şengezer, kornere çelmeyi başardı.

Sonuç olarak Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak önemli bir puan elde etti.