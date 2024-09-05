Trabzonspor Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Beşiktaş Maçına Hazır!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hızla başladı.

Şenol Güneş ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

Karadeniz temsilcisi, antrenmanlarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Teknik direktör Şenol Güneş, 5. dönemindeki ilk antrenmanına çıktı.

Antrenman Detayları

Güneş yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma ile start aldı. Antrenman, akabinde geçişli rondo çalışması ve 7’ye 2 oyun ile devam etti. İdman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Gelecek İdman Programı

Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın yapacakları çift antrenman ile sürdürecek. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Şenol Güneş'in antrenmanındaki görsel içerikler de yer aldı. "Teknik direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladık." ifadelerine de ulaşıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.