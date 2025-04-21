Trabzonspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Bu önemli maç için hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular önce dinamik ısınma yaptı. Ardından, pas ve dar alanda oyun çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik çalışmalarla birlikte sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlık süreçlerini devam ettirecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.