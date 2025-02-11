Trabzonspor'dan Şok Savunma: Son 4 Maçta Gol Yemediler

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İkas Eyüpspor'u 1-0 yenerek sezonun en dikkat çekici serilerinden birine imza atan Trabzonspor, son 4 lig karşılaşmasında kalesinde gol görmedi.

İç Saha Performansı

Bordo-mavili takım, iç sahada oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek toplamda 24 puan topladı. Lig sıralamasında 29 puanla 9. sırada kendine yer bulan Trabzonspor, iç saha puan tablosunda ise 4. basamağı kaptı.

Son Dört Maçta Kalesini Kapatma Başarısı

Karadeniz ekibi, Papara Park'ta oynadığı son dört karşılaşmada gol yemedi. Trabzonspor, sırasıyla Sipay Bodrum FK'ya 1-0, Onvo Antalyaspor'a 5-0, Net Global Sivasspor'a 4-0 ve İkas Eyüpspor'a 1-0'lık skorlarla üstünlük sağladı. Ayrıca bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek son 5 resmi maçını kayıpsız tamamlama başarısı gösterdi.

İç Sahada Gol Ortalaması Yüksek

Trabzonspor, ligin 23. haftası itibarıyla toplam 35 golün 27'sini, iç sahada kaydetti. Karadeniz ekibi, bu sezon iç sahada 2,45 gol ortalaması ile mücadele ederken, deplasmanda ise 0,8 gol ortalaması ile 10 maçta yalnızca 8 gol atabildi.

Sahadaki Maç Performansı

Bordo-mavili takım, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları kapsamında sahasında oynadığı 15 resmi maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Ligde oynadığı 11 maçta; TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ve İkas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup ederken, Beşiktaş'la 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa'yla da 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor'un sahasındaki tek yenilgi ise 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe'ye karşı 3-2'lik sonuçla oldu. Avrupa arenasında ise, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 1-0 yenildi. UEFA Konferans Ligi'nde ise İsviçre'nin St. Gallen takımıyla 1-1 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek sürpriz bir galibiyet elde etti.