Trabzonspor-Fenerbahçe maçında skandal: İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi atıldı

Heyecan dolu Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında saha dışında üzücü bir olay yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kendi takımının golü sonrası sevincini yaşarken, tribünlerden gelen bir su şişesiyle hedef alındı. Bu talihsiz olay futbol camiasında büyük tepkilere neden oldu.

Saldırıya Tepkiler Yağdı

Su şişesi saldırısının ardından futbol camiasından ve taraftarlardan İsmail Kartal'a geçmiş olsun dilekleri ve kınama mesajları yağdı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada saldırı şiddetle kınanırken, Trabzonspor Kulübünden de konuyla ilgili gerekli incelemelerin başlatılacağı belirtildi.





İsmail Kartal'a Buz Tedavisi Uygulandı

Su şişesinin kafasına isabet ettiği İsmail Kartal, bir süre yerde kaldı. İlk müdahalesi saha kenarında yapılan Kartal'a, buz tedavisi uygulandı. Olay sonrası Kartal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Futbolun Ruhuna Aykırı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan su şişesi saldırısı, futbolun ruhuna aykırı bir olay olarak nitelendirildi. Sporun dostluk ve fair-play çerçevesinde olması gerektiğine vurgu yapan yorumcular, bu tür üzücü olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ettiler.