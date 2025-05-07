Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Isınma ve Takım Çalışmaları

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışmalarıyla performanslarını artırdı.

Son bölümde yapılan taktik çalışması ise takımın stratejik planlarının oluşturulmasına yardımcı oldu.

Gelecek Antrenman

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.