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Trabzonspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Göztepe maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Antrenman detayları ve hazırlık süreci burada.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:29
Trabzonspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş Yönetiminde

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Antrenmanın başında oyuncular ısınma hareketleri yaptı.

Sprint ve Taktik Çalışmaları

Isınma aktivitelerinin ardından, futbolcular sprint çalışmaları yaptı. Antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla devam etti. Takım, son olarak taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

İzmir Seyahati Öncesi Son Antrenman

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra İzmir'e hareket edecek.

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