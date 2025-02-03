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Trabzonspor, İskenderunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamlıyor

Trabzonspor, İskenderunspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:52
Trabzonspor, İskenderunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamlıyor

Trabzonspor, İskenderunspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından 5'e 2 ve pas çalışmaları ile devam etti. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla İskenderunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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