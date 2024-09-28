Trabzonspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor Konyaspor Karşılaşmasına Hazır

Trendoyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile yarın evinde karşılaşacak. Karadeniz ekibi, bu önemli mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Son Antrenman Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde

Trabzonspor, maç öncesi son antrenmanını, deneyimli teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Takım, maç için oldukça istekli ve motivasyonu yüksek bir görünüm sergiliyor.

Karşılaşma Bilgileri

Karşılaşma, Papara Park stadyumunda saat 16.00'da başlayacak. Maçın hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak. Trabzonspor taraftarları, takımlarını desteklemek için stadyumu doldurmayı planlıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili defans oyuncusu Eren Elmalı da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili defans oyuncusu Eren Elmalı da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili defans oyuncusu Eren Elmalı da antrenmanda yer aldı.