Trabzonspor 80. Olağan Genel Kurul: Doğan'dan Birlik Çağrısı, Net Borç 3 milyar 698 milyon 204 bin TL

Trabzonspor 80. Olağan Genel Kurul Toplantısı

KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve kongre üyeleri hazır bulundu. Divan başkanlığını Mahmut Ören yaptı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Raporlar ve Mali Durum

Genel Müdür Sinan Zengin, faaliyet, idari ve mali raporları sundu. Denetleme Kurulu Başkanı İsmet Keskin, kulübün net borcunu 3 milyar 698 milyon 204 bin TL olarak açıkladı. Konuşmanın ardından yönetim kurulu idari ve mali yönden oy birliği ile ibra edildi.

Ertuğrul Doğan'ın Mesajı

Başkan Ertuğrul Doğan, borçların sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirterek camiaya birlik çağrısında bulundu. Doğan, "Tüm enerjimizi birbirimize karşı değil, birbirimizi yukarıya taşıyacak şekilde kullanmalıyız" ifadelerini kullandı. Ayrıca gelir-gider dengesindeki farklılıklara dikkat çekerek, arazi kazanımlarında geride kaldıklarını ve artık bu arazileri kulüp bünyesine kattıklarını anlattı.

Doğan sürdürülebilir gelir hedeflerine vurgu yaparak, sabit gelir getirecek projelerle yıllık 50 milyon dolar hedeflediklerini söyledi. Doğan'ın ilgili sözleri: "Trabzonspor’un borçlarını rakipleriyle kıyaslamamak lazım. Çünkü gelir-gider kalemleri farklı."

Ekonomik Rekabet ve Birlik Vurgusu

Başkan Doğan, kulübün ekonomik olarak rakiplerinin gerisinde olduğunu belirterek, "Rakiplerimiz maddi olarak bizden çok güçlü. 10 katı bütçelerle yarışıyoruz." dedi ve camiaya destek çağrısını yineledi: "Trabzonspor Kulübü Başkanı kim ise o gün tüm Trabzonspor camiasının o başkanın yanında olması çok önemli."

Projeler ve Yetki

Doğan'ın konuşmasının ardından yetkili firma temsilcileri planlanan projeleri sundu. Yönetim kurulu, projelerin hayata geçirilmesi için genel kurul üyelerinden gerekli yetkiyi aldı.

