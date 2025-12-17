Kütahyaspor Bornova'dan 2-1'lik Galibiyetle Döndü
Maç Özeti
Kütahyaspor, Nesine 3. Lig 4. Grup mücadelesinde Bornova 1877 deplasmanından 2-1 galibiyetle döndü. Karşılaşma Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynandı.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Kütahyaspor, 51. dakikada Yiğit Emir Ekiz ile öne geçti. Ev sahibi ekip skora denge getirse de mücadelede son sözü Şimşek söyledi: Kütahyaspor’a galibiyeti getiren gol, 90. dakikada Abdullah Tazgel’den geldi.
Ligde durum: 14. haftaya 32 puanla lider giren Kütahyaspor, bu sonuçla puanını 35'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Bornova 1877 ise 7 puanla 15. sırada kaldı.
Öte yandan Kütahyaspor’un en yakın takipçisi Karşıyaka, Söke 1970 deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürdü.
KÜTAHYASPOR’DAN BORNOVA’DAN GALİBİYETLE DÖNDÜ