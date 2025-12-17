DOLAR
Kütahyaspor Bornova'dan 2-1'lik Galibiyetle Döndü

Kütahyaspor, Bornova 1877'yi 2-1 yenerek Nesine 3. Lig 4. Grup'ta liderliğini sürdürdü; goller Yiğit Emir Ekiz ve Abdullah Tazgel'den geldi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 19:56
Maç Özeti

Kütahyaspor, Nesine 3. Lig 4. Grup mücadelesinde Bornova 1877 deplasmanından 2-1 galibiyetle döndü. Karşılaşma Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynandı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Kütahyaspor, 51. dakikada Yiğit Emir Ekiz ile öne geçti. Ev sahibi ekip skora denge getirse de mücadelede son sözü Şimşek söyledi: Kütahyaspor’a galibiyeti getiren gol, 90. dakikada Abdullah Tazgel’den geldi.

Ligde durum: 14. haftaya 32 puanla lider giren Kütahyaspor, bu sonuçla puanını 35'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Bornova 1877 ise 7 puanla 15. sırada kaldı.

Öte yandan Kütahyaspor’un en yakın takipçisi Karşıyaka, Söke 1970 deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürdü.

