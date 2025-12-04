Trendyol Süper Lig 15. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig 15. haftasında görev yapacak hakemler TFF tarafından açıklandı. Yasin Kol, Eyüpspor - Kayserispor maçında düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig 15. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu. 15. hafta heyecanı yarın, 7 Aralık Cumartesi, 8 Aralık Pazar ve 9 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu maçlarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yöneten Yasin Kol, bu hafta da Eyüpspor - Kayserispor mücadelesinde görev yapacak.

Süper Lig’de 13. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen

6 Aralık Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Kayserispor: Yasin Kol

17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 Aralık Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 Aralık Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

