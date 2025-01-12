Trabzonspor, Onvo Antalyaspor'u 5-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Onvo Antalyaspor'u 5-0'lık net skorla geçti.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 18:04
Trabzonspor, Onvo Antalyaspor'u 5-0 Mağlup Etti

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19. haftada Trabzonspor, Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Maçın Gelişimi

Maçta Trabzonspor'un ilk golü 52. dakikada geldi. Visca'nın ortasıyla, savunmanın arkasına sarkarak kafa vuruşu yapan Malheiro, topu kaleci Kenan Piric'in sağ üst köşesinden filelere gönderdi. Bu golle skor 2-0 oldu.

Trabzonspor'un üçüncü golü 64. dakikada geldi. Hızlı gelişen bir atakta, Visca'nın ara pasıyla ceza alanı çizgisi üzerinde buluşan Malheiro, düzgün bir vuruş yaparak topu yan direğe çarpıp ağlarla buluşturdu: 3-0.

70. dakikada ise yine bir hızlı atak sonrasında, Banza'nın pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Cham, topu kaleci Kenan Piric'in solundan filelere göndererek durumu 4-0 yaptı.

Son olarak, 87. dakikada, Mendy'nin pasında ceza çizgisi üzerinden Malheiro'nun şutu, kaleci Kenan Piric'in sağ tarafındaki direk dibinden geçerek filelerle buluştu ve skoru 5-0 getirerek maçı tamamladı.

Trabzonspor, bu zorlu karşılaşmadan 5-0 gibi etkileyici bir sonuçla ayrıldı ve puanını artırarak ligdeki iddiasını sürdürdü.

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