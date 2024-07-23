Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzonspor Ruzomberok Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Ruzomberok ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçına yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 22:10
Trabzonspor Ruzomberok Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Ruzomberok Maçı için Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

25 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Teknik Direktör Abdullah Avcı önderliğinde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmında dinamik ısınma uygulandı.

Ardından, taktiksel ve koordinasyon çalışmaları ile devam eden antrenman, futbolcuların şut yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmayla sona erdi.

Hareketlilik Zamanı

Bordo-mavili ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra yarın Ruzomberok maçı için özel bir uçakla Slovakya'ya hareket edecek.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Cihan Çanak da katıldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Cihan Çanak da katıldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Cihan Çanak da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

250 TL ödüllü kredi kartı kampanyası! Aidat ödemesi yok

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak