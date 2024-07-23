Trabzonspor Ruzomberok Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Ruzomberok Maçı için Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

25 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Teknik Direktör Abdullah Avcı önderliğinde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmında dinamik ısınma uygulandı.

Ardından, taktiksel ve koordinasyon çalışmaları ile devam eden antrenman, futbolcuların şut yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmayla sona erdi.

Hareketlilik Zamanı

Bordo-mavili ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra yarın Ruzomberok maçı için özel bir uçakla Slovakya'ya hareket edecek.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Cihan Çanak da katıldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Cihan Çanak da katıldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Cihan Çanak da katıldı.